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Гвардьола рассказал о травме Де Брейне

17 апреля 2021, 23:44
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что полузащитник «горожан» Кевин Де Брейне получил травму в матче 1/2 финала Кубка Англии против «Челси» (0:1).

«Пока точно неизвестно, что именно с ним произошло, но ему больно. Завтра он пройдет обследование у врачей. Все выглядит не очень хорошо, но посмотрим, что скажут врачи», — приводит пресс-служба «горожан» слова Гвардьолы.

В сезоне-2020/21 Де Брейне провел 35 матчей за «Манчестер Сити», на счету 29-летнего бельгийца 8 голов и 16 результативных передач.

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