Гвардьола рассказал о травме Де Брейне
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что полузащитник «горожан» Кевин Де Брейне получил травму в матче 1/2 финала Кубка Англии против «Челси» (0:1).
«Пока точно неизвестно, что именно с ним произошло, но ему больно. Завтра он пройдет обследование у врачей. Все выглядит не очень хорошо, но посмотрим, что скажут врачи», — приводит пресс-служба «горожан» слова Гвардьолы.
PEP ? I don't know. He has pain now. Tomorrow he has a test with doctors. Apparently it doesn't look good but we will see tomorrow. [De Bruyne]— Manchester City (@ManCity) April 17, 2021
В сезоне-2020/21 Де Брейне провел 35 матчей за «Манчестер Сити», на счету 29-летнего бельгийца 8 голов и 16 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю