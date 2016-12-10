"Лестер" победил "Манчестер Сити", Варди оформил хет-трик

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле разгромил "Манчестер Сити" – 4:2. Хет-трик в составе хозяев оформил Джейми Варди. Ему впервые в карьере удалось трижды отличиться в одной игре премьер-лиги.

Гол Александра Коларова со штрафного в ворота "лис" на 82-й минуте оказался первым ударом в створ для "Сити" в этой встрече. Любопытно, что клуб из Манчестера пропустил трижды в первые 20 минут встречи впервые с февраля 2003 года.

Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса остался в запасе "Лестера". Его команда поднялась на 14-е место в турнирной таблице. Подопечные Хосепа Гвардьолы остались на четвертой строчке, програв во второй раз кряду.

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15-й тур

"Лестер" – "Манчестер Сити" – 4:2 (3:0)

Голы: Варди, 3 (1:0). Кинг, 5 (2:0). Варди, 20 (3:0). Варди, 78 (4:0). Коларов, 82 (4:1). Нолито, 90 (4:2).

"Лестер": Цилер, Симпсон, Хут, Морган, Фукс, Махрез (Джеймс, 90+2), Кинг, Амарти, Олбрайтон, Слимани (Окадзаки, 78), Варди (Грэй, 88).

"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Стоунс, Санья, Коларов, Хесус Навас (Стерлинг, 58), Фернанду Режес, Гюндоган (Нолито, 68), Де Брейне, Сильва, Ихеаначо (Туре, 58).

Предупреждения: Симпсон, 19. Махрез, 57. Фернанду Режес, 67. Окадзаки, 90+2.

Судья: Оливер.

10 декабря. Лестер. Стадион "Кинг Пауэр".

Трансляция матча "Лестер" - "Манчестер Сити"