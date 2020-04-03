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Клубы АПЛ не поддержали идею доиграть чемпионат в Китае

09:18
Трофей АПЛ. Фото AFP
Трофей АПЛ. Фото AFP
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Клубы чемпионата Англии не рассматривают проведение оставшихся туров в Китае, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, один из клубов предложил доиграть чемпионат в Китае, однако не нашел поддержку со стороны других команд. 3 апреля состоится видео-конференция между клубами АПЛ, где обсудят будущее сезона.

Ранее руководство АПЛ приостановило чемпионат до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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