В тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» впервые в истории войдет женщина

Испанский специалист по физической подготовке Сильвия Туя войдет в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» и станет первой женщиной, получившей такую должность в мужской команде за 148-летнюю историю клуба, сообщает Manchester Evening News.

46-летняя испанка будет работать под руководством нового главного тренера команды Маурисио Почеттино, с которым сотрудничает с октября 2024 года в сборной США. Туя отвечает восстановление и профилактику травм футболистов.

Специалист имеет докторскую степень в области спортивных наук. Ранее она работала в женской команде «Леванте Бадалона» и преподавала в Национальном институте физической культуры Каталонии при Барселонском университете.

В тренерский штаб Почеттино также войдут его сын Себастьяно, помощники Хесус Перес и Мигель Д'Агостино, а также тренер вратарей Тони Хименес.

Почеттино официально приступит к работе в «Манчестер Юнайтед» 18 ноября. Его первым матчем станет игра 11-го тура АПЛ с «Ливерпулем» 22 ноября.