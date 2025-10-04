«Арсенал» и «Вест Хэм» сыграют в чемпионате Англии 4 октября

«Арсенал» и «Вест Хэм» сыграют в 7-м туре чемпионата Англии в субботу, 4 октября. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Вест Хэм» изучайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляции матчей АПЛ в России нет. Стримы игр английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.

04 октября, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)

В предыдущем туре АПЛ «канониры» победили «Ньюкасл» (2:1), а «молотобойцы» сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1).