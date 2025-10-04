Футбол
Сегодня, 14:10

«Арсенал» — «Вест Хэм»: трансляция матча АПЛ онлайн

«Арсенал» и «Вест Хэм» сыграют в чемпионате Англии 4 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Арсенал» и «Вест Хэм» сыграют в 7-м туре чемпионата Англии в субботу, 4 октября. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Арсенал» — «Вест Хэм»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Вест Хэм» изучайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляции матчей АПЛ в России нет. Стримы игр английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.
04 октября, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Вест Хэм

В предыдущем туре АПЛ «канониры» победили «Ньюкасл» (2:1), а «молотобойцы» сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1).

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Источник: в «МЮ» намерены оставить Аморима до конца сезона-2025/26

«Манчестер Юнайтед» — «Сандерленд»: трансляция матча АПЛ онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2
 Борнмут 7 4 2 1 11-8 14
3
 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
4
 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
5
 Тоттенхэм 6 3 2 1 11-4 11
6
 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
7
 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
8
 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
9
 Фулхэм 7 2 2 3 8-11 8
10
 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
11
 Челси 6 2 2 2 11-8 8
12
 Лидс 6 2 2 2 6-9 8
13
 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14
 МЮ 6 2 1 3 7-11 7
15
 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
16
 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17
 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 6-14 4
19
 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 1
4.10 14:30
Лидс – Тоттенхэм
 - : -
4.10 17:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
4.10 17:00
МЮ – Сандерленд
 - : -
4.10 19:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
5.10 16:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
5.10 16:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
5.10 16:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
5.10 16:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.10 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Холанн

Эрлин Холанн

Манчестер Сити

 8
Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Борнмут

 6
Джейдон Энтони

Джейдон Энтони

Бернли

 4
П
Джек Грилиш

Джек Грилиш

Эвертон

 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Сандерленд

 3
Эль-Хаджи Малик Диуф

Эль-Хаджи Малик Диуф

Вест Хэм

 3
И К Ж
Рейнилдо Мандава

Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 5 1 1
Тоте Гомеш

Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 6 1 1
Тревор Чалоба

Тревор Чалоба

Челси

 6 1 1
Вся статистика

