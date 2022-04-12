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Сегодня, 08:58

«Астон Вилла» может обменять Ингса на полузащитника «Брайтона» Биссума

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Астон Вилла» рассчитывает подписать полузащитника «Брайтона» Ива Биссума в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.

По информации источника, бирмингемский клуб готов рассмотреть вариант с обменом форварда Дэнни Ингса на Биссума.

В сезоне-2021/22 Биссума забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах за «Брайтон», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего малийца в 35 миллионов евро.

29-летний Ингс забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 25 играх за «Астон Виллу» в этом сезоне, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 22 миллиона евро.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/transfer-news/aston-villa-summer-transfer-plans-26675697
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 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
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 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
10
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
12
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
13
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
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 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
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 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
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 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
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38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 18 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 19 1 7
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