«Астон Вилла» может обменять Ингса на полузащитника «Брайтона» Биссума

«Астон Вилла» рассчитывает подписать полузащитника «Брайтона» Ива Биссума в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.

По информации источника, бирмингемский клуб готов рассмотреть вариант с обменом форварда Дэнни Ингса на Биссума.

В сезоне-2021/22 Биссума забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах за «Брайтон», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего малийца в 35 миллионов евро.

29-летний Ингс забил 5 голов и отдал 5 результативных передач в 25 играх за «Астон Виллу» в этом сезоне, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 22 миллиона евро.