Грилиш: «Я люблю вечеринки, но иногда выбирал неподходящие моменты»

Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш рассказал о своих вечеринках.

«Люди говорят: «Он любит тусоваться, любит вечеринки» — и это правда. Я хочу жить своей жизнью и наслаждаться ею, но, конечно, всему свое время и место. Честно говоря, я, наверное, иногда выбирал неподходящие моменты. В «Ман Сити» я иногда действовал не на пользу себе, но не думаю, что все дело было в этом», — приводит слова Грилиша Sky Sports.

Грилиш был арендован «Эвертоном» у «Манчестер Сити» летом 2025 года. На счету 30-летнего англичанина 4 голевые передачи в пяти матчах АПЛ.