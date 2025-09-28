Палинья — о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Это похоже на поражение»
Полузащитник «Тоттенхэма» Жоау Палинья подвел итоги матча 6-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:1).
«Я совершенно не доволен. Нам нужно побеждать в этих матчах. Первый тайм мы провели отлично. Второй тайм — не очень. Мы могли создать больше моментов. Мне, моим партнерам по команде и тренерскому штабу очень грустно, потому что мы обязаны были побеждать. Это похоже на поражение. Мы боролись до последней минуты. Они хорошо оборонялись», — приводит слова Палиньи Sky Sports.
На 54-й счет открыл защитник гостей Сантьяго Буэно. Лондонцы отыгрались благодаря голу Пальиньи на 90+4-й минуте.
«Тоттенхэм» упустил возможность подняться на второе место в АПЛ и идет третьим с 11 очками. «Вулверхэмптон» прервал 5-матчевую серию поражений и впервые набрал очко в этом сезоне. Команда Витора Перейры остается последней в турнирной таблице.
