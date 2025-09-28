«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поборются за Брантуэйта из «Эвертона»

Защитник «Эвертона» Джарред Брантуэйт может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Mirror.

По сведениям источника, на 23-летнего англичанина претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера может составить около 75 миллионов евро.

Брантуэйт выступает за «Эвертон» с января 2020 года. В текущем сезоне защитник не провел ни одного матча из-за травмы.