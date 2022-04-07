Конте: «Кейн показывает, что может быть одним из лучших нападающих в истории футбола»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о нападающем команды Харри Кейне.

«Я думаю, Кейн заслуживает важного места в мире футбола, — приводит слова Конте Sky Sports. — Кейн показывает, что может быть одним из лучших нападающих в истории футбола. Харри забивает множество мячей за «Тоттенхэм» и сборную Англии«.

По мнению тренера, нападающий в том возрасте, чтобы стать одним из лучших в мире.

«Конечно, роль Кейна не вполне типична, потому что это девятка, которая может быть и десяткой. Мастерство ему это позволяет. Харри может доставлять мяч, куда пожелает, и мы стараемся использовать это его умение и извлекать максимум из того, что он умеет», — сказал он.

В нынешнем сезоне Кейн забил 22 мяча и отдал семь результативных передач в 42 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Контракт 28-летнего англичанина с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.