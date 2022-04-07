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Сегодня, 18:27

Конте: «Кейн показывает, что может быть одним из лучших нападающих в истории футбола»

Конте считает Кейна одним из лучших нападающих в истории футбола
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о нападающем команды Харри Кейне.

«Я думаю, Кейн заслуживает важного места в мире футбола, — приводит слова Конте Sky Sports. — Кейн показывает, что может быть одним из лучших нападающих в истории футбола. Харри забивает множество мячей за «Тоттенхэм» и сборную Англии«.

По мнению тренера, нападающий в том возрасте, чтобы стать одним из лучших в мире.

«Конечно, роль Кейна не вполне типична, потому что это девятка, которая может быть и десяткой. Мастерство ему это позволяет. Харри может доставлять мяч, куда пожелает, и мы стараемся использовать это его умение и извлекать максимум из того, что он умеет», — сказал он.

В нынешнем сезоне Кейн забил 22 мяча и отдал семь результативных передач в 42 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. Контракт 28-летнего англичанина с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12584482/antonio-conte-says-time-is-right-for-harry-kane-to-show-he-is-among-the-best-strikers-in-history
Антонио Конте
Гарри Кейн
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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Саутгемптон – Челси
 - : -
9.04 17:00
Уотфорд – Лидс
 - : -
9.04 19:30
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 - : -
10.04 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
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 20
Диогу Жота

Диогу Жота

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 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

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Арсенал

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Поль Погба

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