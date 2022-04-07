Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил работу тренера Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Если бы я был несколько другим человеком, наверное был немного подавлен тем фактом, что Хосеп постоянно тренирует команды, конкурирующие с моими, — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдского клуба. — Возможно, с «Боруссией» мы бы выиграли больше титулов, если бы Гвардиола не тренировал «Баварию». Сейчас ситуация практически такая же, если бы его не было в «Манчестер Сити», «Ливерпуль», вероятно, мог бы выиграть по крайней мере еще один чемпионский титул».

По словам тренера, он очень уважает то, что делают в клубе из Манчестера.

«Манчестер Сити» — сумасшедшая команда. Гвардиола — лучший тренер в мире. Но есть и хорошая новость: они тоже люди. Мне нравится смотреть их игры «Сити». Они готовятся к матчам особым образом. Делают поле большим в нужные моменты, делают поле маленьким в нужные моменты. У них есть невероятные люди и все в таком духе. Это правда. Я не могу этого скрывать. Но хорошо то, что мы тоже не так уж плохи. Так что это, очевидно, помогает, по крайней мере, держаться на небольшом расстоянии от них», — сказал он.

10 апреля состоится матч 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

После 30 туров АПЛ «горожане» набрали 73 очка и занимают первое место в турнирной таблице, опережая мерсисайдцев на один балл.