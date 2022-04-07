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Сегодня, 19:11

Клопп: «Манчестер Сити» — сумасшедшая команда. Гвардиола — лучший тренер в мире»

Клопп перед матчем с «Манчестер Сити» назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире
Георгий Скобликов
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил работу тренера Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Если бы я был несколько другим человеком, наверное был немного подавлен тем фактом, что Хосеп постоянно тренирует команды, конкурирующие с моими, — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдского клуба. — Возможно, с «Боруссией» мы бы выиграли больше титулов, если бы Гвардиола не тренировал «Баварию». Сейчас ситуация практически такая же, если бы его не было в «Манчестер Сити», «Ливерпуль», вероятно, мог бы выиграть по крайней мере еще один чемпионский титул».

По словам тренера, он очень уважает то, что делают в клубе из Манчестера.

«Манчестер Сити» — сумасшедшая команда. Гвардиола — лучший тренер в мире. Но есть и хорошая новость: они тоже люди. Мне нравится смотреть их игры «Сити». Они готовятся к матчам особым образом. Делают поле большим в нужные моменты, делают поле маленьким в нужные моменты. У них есть невероятные люди и все в таком духе. Это правда. Я не могу этого скрывать. Но хорошо то, что мы тоже не так уж плохи. Так что это, очевидно, помогает, по крайней мере, держаться на небольшом расстоянии от них», — сказал он.

10 апреля состоится матч 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.

После 30 туров АПЛ «горожане» набрали 73 очка и занимают первое место в турнирной таблице, опережая мерсисайдцев на один балл.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopp-decisive-month-man-city-analysis-and-pep-guardiola
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
5
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
6
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
7
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 29 7 4 18 32-52 25
18
 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
19
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.04 22:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
9.04 14:30
Эвертон – МЮ
 - : -
9.04 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
9.04 17:00
Саутгемптон – Челси
 - : -
9.04 17:00
Уотфорд – Лидс
 - : -
9.04 19:30
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
10.04 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
10.04 16:00
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
10.04 16:00
Норвич – Бернли
 - : -
10.04 18:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
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