Кейн: «Конте один из лучших тренеров в мире. Все в «Тоттенхэме» хотят преуспеть»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мнением о главном тренере команды Антонио Конте.

«Конте один из лучших тренеров в мире, — приводит слова Кейна Sky Sports. — В последние пару лет клуб не достиг тех высот, которых хотел. Сейчас у нас есть прекрасная возможность воспользоваться тем, что у нас есть. Антонио требовательный тренер. Он делает все, что может. И мы очень хорошо на него реагируем. Все в «Тоттенхэме» хотят преуспеть» .