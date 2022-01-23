«Арсенал» хочет продлить контракт с Артетом из-за опасений, что им заинтересуется «Сити» после ухода Гвардиолы

Руководство «Арсенала» довольно работой Артеты и намерено предложить ему новый контракт

Руководство «Арсенала» довольно работой главного тренера Микеля Артеты и намерено предложить ему новый контракт, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Арсенал» сделает предложение Артете до конца нынешнего сезона. Руководство лондонского клуба впечатлило, что тренер убедил игроков пойти на временное снижение зарплаты в начале пандемии коронавируса.

Руководство клуба хочет продлить контракт с 39-летним испанцем из-за опасений, что им заинтересуется «Манчестер Сити» после ухода Пепа Гвардиолы с поста главного тренера.

При этом сам Артета счастлив в «Арсенале» и будет рад переговорам о продлении соглашения.