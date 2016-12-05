17:14 5 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Фернандинью дисквалифицирован на три матча

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Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандинью дисквалифицирован Футбольной ассоциацией (FA) на три матча, информирует BBC. Бразилец был удален с поля в матче с "Челси" (1:3) за то, что толкнул полузащитника соперника Сеска Фабрегаса.

Напомним, что в конце этой встречи произошла потасовка: нападающий "Ман Сити" Серхио Агуэро грязным приемом повалил на газон защитника лондонцев Давида Луиза. Это возмутило всех одноклубников бразильца. Тут же Фабрегас сказал что-то неприятное Фернандинью, и бразилец оттолкнул испанца. В итоге Агуэро и Фернандинью получили по красной карточке. Напомним, что Агуэро после дополнительного рассмотрения инцидента получил четырехматчевую дисквалификацию.

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