«Эвертон» может подписать сына Каррагера
«Эвертон» интересуется защитником «Уигана» Джеймсом Каррагером, сообщает The Telegraph.
По информации источника, 18-летний англичанин может перейти в команду Карло Анчелотти на правах свободного агента летом 2021 года.
Каррагер выступает за молодежную команду «Уигана». Он является сыном легендарного защитника Джейми Каррагера, который выступал за «Ливерпуль» — принципиального соперника «Эвертона».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/05/07/everton-move-sign-james-carragher-son-jamie/
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