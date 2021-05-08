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«Эвертон» может подписать сына Каррагера

06:37
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«Эвертон» интересуется защитником «Уигана» Джеймсом Каррагером, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 18-летний англичанин может перейти в команду Карло Анчелотти на правах свободного агента летом 2021 года.

Каррагер выступает за молодежную команду «Уигана». Он является сыном легендарного защитника Джейми Каррагера, который выступал за «Ливерпуль» — принципиального соперника «Эвертона».

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/05/07/everton-move-sign-james-carragher-son-jamie/

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