«Арсенал» может подписать дисквалифицированного вратаря «Аякса»
«Арсенал» интересуется вратарем «Аякса» Андре Онаной, сообщает Goal.
По информации источника, 25-летний камерунец может перейти в английский клуб в случае, если Спортивный арбитражный суд сократит дисквалификацию футболиста за нарушение антидопинговых правил. Игрок подал апелляцию, которая будет рассмотрена в июне, в случае ее удовлетворения срок дисквалификации истечет не в феврале 2022 года, а в октябре 2021 года.
Онана был дисквалифицирован в феврале 2021 года из-за того, что в его допинг-пробе был обнаружен фуросемид. «Аякс» рассчитывает выручить за вратаря 12 миллионов фунтов, «Арсенал» предлагает 7 миллионов фунтов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/arsenal-eye-ajax-keeper-onana-but-face-wait-over-doping-ban/w49rsqd4cdr51lxnk8u38e0k6
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