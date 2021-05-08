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«Арсенал» может подписать дисквалифицированного вратаря «Аякса»

07:48
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«Арсенал» интересуется вратарем «Аякса» Андре Онаной, сообщает Goal.

По информации источника, 25-летний камерунец может перейти в английский клуб в случае, если Спортивный арбитражный суд сократит дисквалификацию футболиста за нарушение антидопинговых правил. Игрок подал апелляцию, которая будет рассмотрена в июне, в случае ее удовлетворения срок дисквалификации истечет не в феврале 2022 года, а в октябре 2021 года.

Онана был дисквалифицирован в феврале 2021 года из-за того, что в его допинг-пробе был обнаружен фуросемид. «Аякс» рассчитывает выручить за вратаря 12 миллионов фунтов, «Арсенал» предлагает 7 миллионов фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/arsenal-eye-ajax-keeper-onana-but-face-wait-over-doping-ban/w49rsqd4cdr51lxnk8u38e0k6

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