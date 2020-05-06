Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс поделился мнением о возможном возобновлении сезона-2019/20 в АПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

— Мы все хотим, чтобы футбол вернулся, но надо, чтобы это случилось в правильное время, — приводит Goal.com слова Стоунза. — Я хочу, чтобы были гарантии безопасности. При этом, все команды должны быть готовы вернуться, когда станет безопасно для игры в футбол. Лично мне, как игроку, хочется выступать при полном стадионе, чтобы болельщики приходили на матчи. Да, они смогут посмотреть футбол и дома, по телевизору, но мы потеряем любовь и страсть, к которой все привыкли.

По последним данным, в Великобритании зарегистрировано 194 990 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 29 247 летальных исходов.