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Сегодня, 17:17

Диаби стал самой дорогой покупкой в истории «Астон Виллы»

Виктория Кравченко
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Полузащитник Мусса Диаби стал самым дорогим приобретением «Астон Виллы» в своей истории, сообщает портал Transfermarkt.

По данным источника, клуб заплатил за футболиста 50 миллионов евро. Это на 12 миллионов больше, чем в 2021 году «Астон Вилла» заплатила «Норвичу» за Эмилиано Буэндию.

24-летний француз перешел в «Виллу» из «Байера» и уже присоединился к своим новым товарищам по команде во время их турне по США.

В прошлом сезоне Диаби сыграл за «Байер» в 48 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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