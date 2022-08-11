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Нападающий «Саутгемптона» Телла перешел в «Бернли» на правах аренды

Алексей Еремин
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Нападающий «Саутгемптона» Натан Телла перешел в «Бернли» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба из чемпионшипа. В январе форвард продлил контракт со «святыми» до 30 июня 2025 года.

«Как только у меня появилась возможность перейти в «Бернли», я пытался сделать все, чтобы осуществить сделку. Давно хотел получить больше игрового времени, теперь у меня появилась такая возможность. Я просто счастлив», — приводит слова Телла пресс-служба «Бернли».

23-летний форвард провел в прошедшем сезоне 20 матчей за «Саутгемптон» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://www.burnleyfootballclub.com/content/tella-arrives-on-season-long-loan
Футбол
ФК Бернли
ФК Саутгемптон
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