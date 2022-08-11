Нападающий «Саутгемптона» Телла перешел в «Бернли» на правах аренды

Нападающий «Саутгемптона» Натан Телла перешел в «Бернли» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба из чемпионшипа. В январе форвард продлил контракт со «святыми» до 30 июня 2025 года.

«Как только у меня появилась возможность перейти в «Бернли», я пытался сделать все, чтобы осуществить сделку. Давно хотел получить больше игрового времени, теперь у меня появилась такая возможность. Я просто счастлив», — приводит слова Телла пресс-служба «Бернли».

23-летний форвард провел в прошедшем сезоне 20 матчей за «Саутгемптон» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.