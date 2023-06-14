Нападающий «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд — о требле «Сити»: «Таков футбол. Поздравляю их»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поздравил «Манчестер Сити» с завоеванным треблом в сезоне-2022/23.

«Это неприятно. Но таков футбол. Лучшая команда, которая постоянно показывает лучший футбол, выигрывает больше всего трофеев. Они взяли три, это хорошо для них. Мы просто двинемся дальше, и только от «Манчестер Сити» зависит, смогут ли они сохранить эти трофеи. Наша же задача — догнать их. Я их поздравляю. Это футбол. Здесь нет ничего нового. Просто посмотрите на «Барселону» и «Реал» несколько лет назад — они неизменно были лучшими командами, поэтому и брали трофеи», — приводит слова Рэшфорда Sky Sports.

«Манчестер Сити» по итогам сезона-2022/23 выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.