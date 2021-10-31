«Вест Хэм» на выезде разгромил «Астон Виллу»
«Астон Вилла» уступила «Вест Хэму» (1:4) в матче 10-го тура чемпионата Англии.
В составе победителей отличились Бен Джонсон, Деклан Райс, Пабло Форнальс и Джаррод Боуэн. У хозяев забил Олли Уоткинс. «Астон Вилла» играла в меньшинстве с 50-й минуты после того, как был удален Эзри Конса.
«Вест Хэм» набрал 20 очков и занимает четвертое место. У «Виллы» 10 очков и 15-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
10-й тур
«Астон Вилла» — «Вест Хэм» — 1:4 (1:2)
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