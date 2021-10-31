Конте не хочет работать в «Тоттенхэме» и ждет предложения «Манчестер Юнайтед»
Бывший тренер «Интера», «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте не заинтересован в работе с «Тоттенхэмом», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.
По данным источника, руководство клуба рассматривает вопрос немедленной отставки главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Клуб заинтересован в Конте, но итальянец не хочет принимать предложение «шпор». Он ждет официального предложения от «Манчестер Юнайтед». Оно может последовать в случае увольнения Уле Гуннара Сульшера. Норвежскому специалисту грозит отставка в случае поражения от «Аталанты».
52-летний Антонио Конте четырежды выиграл чемпионат Италии в качестве тренера, а также выиграл с «Челси» чемпионат и Кубок Англии.
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