«Астон Вилла» потеряла двух игроков до конца сезона. Хитон пропустит Евро-2020

«Астон Вилла» потеряла двух игроков до конца сезона. Основной вратарь бирмингемцев Том Хитон и второй бомбардир команды Уэсли Мораес получили серьезные травмы, сообщает BBC.

Оба игрока повредили связки колена в матче 21-го тура АПЛ с «Бернли» (2:1). На восстановление у них уйдет не менее полугода.

Таким образом, 33-летний Хитон, являющийся резервным вратарем сборной Англии, пропустит Евро-2020.