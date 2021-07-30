Олбрайтон подписал новый контракт с «Лестером»
19:27
«Лестер» и полузащитник Марк Олбрайтон договорились о подписании контракта. Новое соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.
Олбрайтон перешел в «Лестер» в 2014 году из «Астон Виллы». Всего за клуб он провел 253 матчах.
В прошедшем сезоне англичанин сыграл 31 матч в чемпионате АПЛ и забил один гол.
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