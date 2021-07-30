Олбрайтон подписал новый контракт с «Лестером»

«Лестер» и полузащитник Марк Олбрайтон договорились о подписании контракта. Новое соглашение с 31-летним футболистом рассчитано до 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

We're pleased to confirm that Marc Albrighton has signed a new contract with the Football Club until 2024! ?? — Leicester City (@LCFC) July 30, 2021

Олбрайтон перешел в «Лестер» в 2014 году из «Астон Виллы». Всего за клуб он провел 253 матчах.

В прошедшем сезоне англичанин сыграл 31 матч в чемпионате АПЛ и забил один гол.