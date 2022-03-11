Летом «Арсенал» намерен продать до 13 игроков

Лондонский «Арсенал» может в летнее трансферное окно выставить на продажу до 13 игроков.

По данным Express Sport, главный тренер команды Микель Артета стремится серьезно обновить лондонский клуб.

Сообщается, что нападающий Александр Лаказетт, вратарь Бернд Лено, защитники Эктор Бельерин и Пабло Мари — одни из кандидатов на уход из «Арсенала».

Лондонский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков в 25 матчах. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого 69 очков в 28 играх.

В воскресенье, 13 марта, «Арсенал» сыграет с «Лестером» в 29-м туре чемпионата Англии.