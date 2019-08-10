Алиссон пропустит Суперкубок УЕФА из-за травмы

"Ливерпуль" выступил с заявлением по поводу травмы голкипера Алиссона, полученной в 1-м туре чемпионата Англии против "Норвича". Как сообщает пресс-служба клуба, у бразильца травма голени, из-за которой он не сможет сыграть против "Челси" в Суперкубке УЕФА. Игрок не отправится в Стамбул с командой на следующей неделе.

Напомним, Алиссон был заменен на 38-й минуте на Адриана, присоединившегося к "Ливерпулю" этим летом.

– В игре не было ничего плохого, кроме травмы Али, – отметил главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. – Это, конечно, нехорошо для нас, но мы должны посмотреть, насколько все серьезно. Это проблема с мышцами, и ничего не сделаешь. Он не мог продолжать встречу, это не хороший знак. В среду он не сыграет – при всем моем опыте могу сказать это уже сейчас.