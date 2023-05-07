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Алиссон прокомментировал свой сотый «сухой» матч за «Ливерпуль»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер прокомментировал свой сотый матч «на ноль» за мерсисайдцев. Вчера, 6 мая, команда Юргена Клоппа обыграла «Брентфорд» со счетом 1:0.

«Я надеюсь, что у меня будет еще и 200, и 300 «сухих» игр, но стоит отметить, что такая большая цифра — это не моя личная заслуга. Это заслуга всей команды, ведь мы все вместе работаем над этим», — цитирует Алиссона официальный сайт английского клуба.

30-летний голкипер играет в составе «Ливерпуля» с 2018 года. За это время он провел 229 игр во всех турнирах, в которых пропустил 203 гола.

Подопечные Клоппа занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 62 очка за 35 туров.

Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
ФК Ливерпуль
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 4 4 89-31 82
2
 Арсенал 34 24 6 4 81-39 78
3
 Ньюкасл 33 18 11 4 61-27 65
4
 МЮ 33 19 6 8 49-40 63
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Тоттенхэм 35 17 6 12 64-57 57
7
 Брайтон 32 16 7 9 62-40 55
8
 Астон Вилла 35 16 6 13 46-43 54
9
 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
10
 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11
 Челси 34 11 9 14 34-39 42
12
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 35-46 40
13
 Вулверхэмптон 35 11 7 17 30-50 40
14
 Борнмут 35 11 6 18 37-67 39
15
 Вест Хэм 34 9 7 18 37-50 34
16
 Лестер 34 8 6 20 46-59 30
17
 Лидс 35 7 9 19 44-69 30
18
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
19
 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
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Борнмут – Челси
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6.05 17:00
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Тоттенхэм – Кр. Пэлас
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6.05 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 1 : 0
6.05 19:30
Ливерпуль – Брентфорд
 1 : 0
7.05 18:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
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Вест Хэм – МЮ
 - : -
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