Президент «Тоттенхэма» Леви готов выплатить отступные за Хаби Алонсо

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви готов выплатить отступные за главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, информирует The Mirror.

По данным источника, руководство лондонцев активно интересуется кандидатурой специалиста, который мог бы стать полноценной заменой ушедшего ранее в этом сезоне Антонио Конте. Леви заявил о желании выплатить отступные «Байеру», чтобы привлечь Алонсо в Лондон. Сумма составляет годовую зарплату специалиста в немецком клубе.

Алонсо возглавляет «Байер» с октября прошлого года. После 30 туров его команда с 48 очками занимает 6-е место в бундеслиге. Кроме того, «Байер» вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ромой».

Ранее 41-летний испанец тренировал вторую команду «Реал Сосьедада» и молодежную команду «Реала».