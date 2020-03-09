Алан Ширер: «Фернандеш сделал игроков «МЮ» лучше»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что «Манчестер Юнайтед» совершил крайне удачное приобретение, подписав зимой Бруну Фернандеша. По его словам, во многом это заслуга главного тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера.

— Я думаю, что заслуга Сульшера недостаточно оценена, — цитирует ВВС Ширера. — Он заслуживает большого уважения за то, как изменил ситуацию в «МЮ». Вокруг команды была отрицательная энергетика, но ему удалось подписать зимой игрока, который очень нужен — Фернандеша. Бруну делает партнеров вокруг себя лучше. Качество передач стало гораздо лучше, качество игры выросло. Когда такой игрок появляется, это оказывает воздействие на всех.