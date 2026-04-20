«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая трансляция матча АПЛ начнется в 22.00 мск

«Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед» встретятся в чемпионате Англии

«Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед» встретятся в матче 33-го тура английской премьер-лиги в понедельник, 20 апреля. Игра будет проходить на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: трансляция матча 33-го тура английской премьер-лиги в прямом эфире (видео)

За основными событиями и результатом игры «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 33-й тур.

20 апреля, 22:00. Селхерст Парк (Лондон)

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кристал Пэлас» набрал 42 очка в 31 игре чемпионата Англии, «Вест Хэм» — 32 очка в 32 турах. В предыдущем матче АПЛ «Кристал Пэлас» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 2:1, а «Вест Хэм» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0).