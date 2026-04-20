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20 апреля, 19:00

«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая трансляция матча АПЛ начнется в 22.00 мск

«Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед» встретятся в чемпионате Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед» встретятся в матче 33-го тура английской премьер-лиги в понедельник, 20 апреля. Игра будет проходить на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: трансляция матча 33-го тура английской премьер-лиги в прямом эфире (видео)

За основными событиями и результатом игры «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 33-й тур.
20 апреля, 22:00. Селхерст Парк (Лондон)
Кристал Пэлас
0:0
Вест Хэм

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кристал Пэлас» набрал 42 очка в 31 игре чемпионата Англии, «Вест Хэм» — 32 очка в 32 турах. В предыдущем матче АПЛ «Кристал Пэлас» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 2:1, а «Вест Хэм» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0).

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Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Кристал Пэлас
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«Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» не забили голов в матче АПЛ
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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