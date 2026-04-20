«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед»: прямая трансляция матча АПЛ начнется в 22.00 мск
«Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед» встретятся в матче 33-го тура английской премьер-лиги в понедельник, 20 апреля. Игра будет проходить на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: трансляция матча 33-го тура английской премьер-лиги в прямом эфире (видео)
За основными событиями и результатом игры «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Кристал Пэлас» набрал 42 очка в 31 игре чемпионата Англии, «Вест Хэм» — 32 очка в 32 турах. В предыдущем матче АПЛ «Кристал Пэлас» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 2:1, а «Вест Хэм» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0).
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|И
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|+/-
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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|0-0
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3
|МЮ
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|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -