Агент Лукаку рассказал о будущем нападающего в «Челси»

Агент Фендери Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Челси» Ромелу Лукаку заявил, что его клиент в настоящий момент сосредоточен на решении командой нынешних турнирных задач.

«Я не буду обсуждать технические решения, но ясно, что есть проблема. Тем не менее, мы должны смотреть на цифры. Он лучший бомбардир в команде, несмотря на то, что получает меньше игрового времени, чем его товарищи по команде.

Теперь «Челси» должен получить место в Лиге чемпионов и сыграть в финале Кубка Англии. Это единственное, на чем сосредоточен Ромелу. Мы не говорили ни о чем другом.

Возвращение в «Интер»? Много шума напрасно. Но «Интер» и болельщики в его сердце. Он никогда не скрывал этого и никогда не скрывал своей любви к «Андерлехту», где хотел бы завершить свою карьеру. Однако мы не можем спекулировать на переговорах», — цитирует Пасторелло La Repubblica.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 41 матче за «Челси». Контракт 29-летнего нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.