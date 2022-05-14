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Сегодня, 10:29

Агент Лукаку рассказал о будущем нападающего в «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент Фендери Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Челси» Ромелу Лукаку заявил, что его клиент в настоящий момент сосредоточен на решении командой нынешних турнирных задач.

«Я не буду обсуждать технические решения, но ясно, что есть проблема. Тем не менее, мы должны смотреть на цифры. Он лучший бомбардир в команде, несмотря на то, что получает меньше игрового времени, чем его товарищи по команде.

Теперь «Челси» должен получить место в Лиге чемпионов и сыграть в финале Кубка Англии. Это единственное, на чем сосредоточен Ромелу. Мы не говорили ни о чем другом.

Возвращение в «Интер»? Много шума напрасно. Но «Интер» и болельщики в его сердце. Он никогда не скрывал этого и никогда не скрывал своей любви к «Андерлехту», где хотел бы завершить свою карьеру. Однако мы не можем спекулировать на переговорах», — цитирует Пасторелло La Repubblica.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 14 мячей и отдал две результативные передачи в 41 матче за «Челси». Контракт 29-летнего нападающего с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ромелу Лукаку
ФК Челси
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 Ман. Сити 36 28 5 3 94-22 89
2
 Ливерпуль 36 26 8 2 89-24 86
3
 Челси 36 20 10 6 73-31 70
4
 Арсенал 36 21 3 12 56-45 66
5
 Тоттенхэм 36 20 5 11 63-40 65
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 36 16 7 13 57-46 55
8
 Вулверхэмптон 36 15 5 16 36-39 50
9
 Брайтон 36 11 14 11 38-42 47
10
 Лестер 35 12 9 14 52-56 45
11
 Кр. Пэлас 35 10 14 11 46-42 44
12
 Ньюкасл 36 11 10 15 40-61 43
13
 Брентфорд 36 12 7 17 44-52 43
14
 Астон Вилла 35 13 4 18 48-49 43
15
 Саутгемптон 36 9 13 14 41-61 40
16
 Эвертон 35 10 6 19 37-56 36
17
 Лидс 36 8 10 18 39-77 34
18
 Бернли 35 7 13 15 32-49 34
19
 Уотфорд 36 6 5 25 32-70 23
20
 Норвич 36 5 6 25 22-78 21
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МЮ – Челси
 1 : 1
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
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Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
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Эвертон – Брентфорд
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Ньюкасл – Арсенал
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Саутгемптон – Ливерпуль
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 28 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 25 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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