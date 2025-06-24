«Порту» сыграл вничью с «Аль-Ахли» и завершил выступление на клубном ЧМ

«Порту» в матче группового турнира клубного чемпионата мира сыграл вничью с «Аль-Ахли» со счетом 4:4.

В составе португальской команды отличились Родриго Мора, Вилльям Гомес, Самуэль Омородион и Пепе. У египтян хет-трик оформил Вессам Абу Али, еще один гол на счету Мохамеда Али Бен-Ромдана.

По итогам группового турнира «Порту» и «Аль-Ахли» набрали по 2 очка и завершили выступление на турнире, заняв третье и четвертое места в группе A соответственно. «Палмейрас» и «Интер Майами», набравшие по 5 очков, вышли в плей-офф.