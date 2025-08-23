ФИФА завершила расследование инцидента между Рюдигером и Кабралем на клубном чемпионате мира
ФИФА завершила расследование по поводу конфликта между защитником «Пачуки» Гонсало Кабралем и защитником «Реала» Антонио Рюдигером во время матча группового турнира клубного чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 3:1.
Немецкий защитник после стычки с аргентинцам Кабралем пожаловался на расистские оскорбления.
В ходе расследования использовали различные методы для оценки ситуации, в том числе чтение по губам аргентинского игрока и использование микрофона судьи.
По данным Mundo Deportivo, утврерждениям Рюдигера не нашли убедительных доказательств. В итоге против «Пачуки» и Кабраля не будут выноситься какие-либо решения.
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