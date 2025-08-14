Футбол
14 августа, 11:26

«Челси» передаст семье Диогу Жоты часть бонусов за победу на клубном ЧМ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Челси» пожертвует часть бонусов за победу команды на клубном чемпионате мира семье погибшего футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, сообщает The Athletic.

Всего лондонский клуб получил 15,5 миллиона долларов за победу в турнире. 13 июля «Челси» в финале разгромил «ПСЖ» (3:0).

3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат погибли в результате ДТП в Испании.

Согласно предварительному заключению о причинах аварии, автомобиль, за рулем которого находился Жота, превысил допустимую скорость. Во время обгона у машины лопнуло колесо, после чего футболист потерял управление.

Диогу Жота
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
  • hottie

    Челси жертвует деньги семье игрока Ливерпуля, который никогда в самом Челси не играл. Ну как бы их решение, но все равно странно.

    14.08.2025

  • инок

    Там и Ливерпуль выплатил, и так они не бедно жили, и напарники по клубу в стороне не остались наверное, объективно не вижу смысла помогать ещё, хоть и очень жаль потерять Диогу Жоту.

    14.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей

    14.08.2025

