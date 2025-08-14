«Челси» передаст семье Диогу Жоты часть бонусов за победу на клубном ЧМ

«Челси» пожертвует часть бонусов за победу команды на клубном чемпионате мира семье погибшего футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, сообщает The Athletic.

Всего лондонский клуб получил 15,5 миллиона долларов за победу в турнире. 13 июля «Челси» в финале разгромил «ПСЖ» (3:0).

3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат погибли в результате ДТП в Испании.

Согласно предварительному заключению о причинах аварии, автомобиль, за рулем которого находился Жота, превысил допустимую скорость. Во время обгона у машины лопнуло колесо, после чего футболист потерял управление.