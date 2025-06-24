Джулиано Симеоне раскритиковал судейство в матче с «Ботафого»

Нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне прокомментировал судейство в матче группового турнира клубного чемпионата мира с «Ботафого» (1:0).

«Честно говоря, я никогда не видел ничего подобного. Я думаю, что в нашу пользу должны были назначить два пенальти. Я не видел повторы, так что, возможно, я ошибаюсь. Я должен был бы посмотреть их. Я думаю, что решения были совсем не в нашу пользу», — цитирует аргентинца DAZN.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Артуро Рамосом из Мексики.

Победа «Атлетико» не помогла ему выйти в плей-офф клубного чемпионата. В группе B он занял третье место и покинул турнир.