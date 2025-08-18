ФИФА намерена расширить формат клубного ЧМ

В ФИФА рассматривают возможность изменить формат клубного чемпионата мира, сообщает The Guardian.

По информации источника, ФИФА планирует проводить турнир раз в два года с 2029-го и расширить число участников с 32 до 48 команд. Планируется, что на клубный ЧМ будут допускаться более двух клубов от одной страны.

Также чтобы не перегружать международный календарь, планируется отменить товарищеские матчи сборных и июльские турниры национальных команд.

В финале клубного ЧМ-2025 «Челси» обыграл «ПСЖ» со счетом 3:0. Турнир прошел в США.