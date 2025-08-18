Футбол
18 августа, 04:59

ФИФА намерена расширить формат клубного ЧМ

Сергей Разин
корреспондент

В ФИФА рассматривают возможность изменить формат клубного чемпионата мира, сообщает The Guardian.

По информации источника, ФИФА планирует проводить турнир раз в два года с 2029-го и расширить число участников с 32 до 48 команд. Планируется, что на клубный ЧМ будут допускаться более двух клубов от одной страны.

Также чтобы не перегружать международный календарь, планируется отменить товарищеские матчи сборных и июльские турниры национальных команд.

В финале клубного ЧМ-2025 «Челси» обыграл «ПСЖ» со счетом 3:0. Турнир прошел в США.

ФИФА
  • Kirill Boglovsky

    потом ежесезонной )

    23.08.2025

  • 555 555

    Маразм крепчает.

    18.08.2025

  • Berkut-7

    Это уже ЛЧ в формате всей планеты, осталось сделать её ежегодной .

    18.08.2025

  • Питерский пёс

    Жадные

    18.08.2025

  • oleg.bob

    Идиотизм!!!

    18.08.2025

