8 августа, 18:10

«Челси» может получить возможность автоматически отобраться на клубный чемпионат мира-2029

Алина Савинова

ФИФА этим летом начала продумывать план квалификации на клубный чемпионат мира 2029 года, сообщает журналист The Times Мартин Циглер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что организация рассматривает вариант с автоматическим допуском «Челси» до участия в следующем клубном ЧМ как победителя турнира 2025 года.

Клубный чемпионат мира-2025 проходил с 15 июня по 13 июля в США. Он проводился в новом формате — впервые в турнире приняли участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. В финале «Челси» со счетом 3:0 победил «ПСЖ».

12 квот на КЧМ-2025 получили европейские команды, 6 — южноамериканские, по 4 — представители Африки, Азии и Северной Америки, по одной — Австралия и Океания. Дополнительная путевка досталась стране-хозяйке — ее получил «Интер Майами» как победитель регулярного чемпионата МЛС 2024 года.

