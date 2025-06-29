Футбол
Клубный ЧМ
Новости
Плей-офф / Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

29 июня, 11:40

Мостовой не понимает смысла клубного чемпионата мира: «Неинтересно»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался об интересе к клубному чемпионату мира.

«Честно сказать, поначалу вроде бы было много энтузиазма: интересно посмотреть. Единственный минус, когда люди должны отдыхать, они почему-то опять должны играть. Период отпусков. Получается, что их заняли этим клубным чемпионатом мира. Они там еще с ума сходят. Отсюда, наверное, падает интерес. Первые два-три дня смотрел. Потом не стал смотреть, потому что было неинтересно. Весь европейский футбольный мир готовится к предсезонке, а там люди играют. Не понимаю, зачем это нужно было. Многие команды, которые доходят до полуфиналов и финалов еврокубков, имеют по сто игр», — сказал Мостовой «СЭ».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мостовой
Футбол
Читайте также
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
В конце декабря часть пенсионеров получит январскую пенсию на 7,6% выше
Al Jazeera сообщил о влиянии давления США на остановку конфликта в Газе
Эксперт сообщила о необходимости приема витамина D
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Клубный ЧМ 2025: расписание и результаты матчей, итоги группы, сетка плей-офф
Кукурелью напугало присутствие Трампа на церемонии награждения после финала КЧМ-2025
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
Мареска показал, в чем сила его «Челси». Но получится ли развить успех?
Трамп пошутил, что может переименовать «соккер» в «футбол» в США
Доннарумму признали лучшим в составе «ПСЖ» в финале КЧМ
Палмер — о Трампе на подиуме во время вручения трофея КЧМ: «Я был в недоумении»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Солёный

    Блин, а что летом делают футболисты в годы ЧМ и ЧЕ?

    29.06.2025

  • serkonol

    в межсезонье футболисты должны отдыхать и готовиться к новому сезону.

    29.06.2025

  • serkonol

    про сто игр загнул.

    29.06.2025

  • Kosta71

    Да его стоило бы придумать. Межсезонье,смотреть нечего. Сегодня уже начнется резко повышатся интерес и достигнет апогея к финалу. Вызывают вопросы,конечно,организация и состав участников,но в следующий раз будут и Барса и Ливер и даже МЮ( я так думаю).

    29.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Александр прав. / такое редко бывает/)

    29.06.2025

  • Иванова Кира

    Не царское это дело смотреть клубный чемпионат мира по футболу)) Микеле, поинтересуйся как относятся к этому турниру Роднина, Журова, Фетисов и другие легендарные личности, к примеру Ловчев, Гена Орлов и Губерниев)) С нетерпением, ждёмс...

    29.06.2025

  • DemolisherAjax

    Не понимаю смысла печатать Мостового.Неинтересно :)

    29.06.2025

  • Степочкин

    Не смотрел ни одного матча данного турнира. Не интересно. Подожду клубный межпланетный чемпионат солнечной системы. Вроде бы скоро на Марс полетят.... Пока буду по привычке смотреть ЛЧ и ЛЕ.

    29.06.2025

  • Спартак 98

    Зачем нужно ? Да чтоб чинуши из фифа ещё больше бабла нагребли .

    29.06.2025

  • zg

    Так это нашим "устающим" нытикам в назидание!)

    29.06.2025

    • Дуэ: «Интер Майами» — команда с большим опытом, они доставят нам проблемы»

    Мостовой: «Думаю, «Интер Майами» будет иметь свои козыри против «ПСЖ»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости