Мостовой не понимает смысла клубного чемпионата мира: «Неинтересно»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался об интересе к клубному чемпионату мира.

«Честно сказать, поначалу вроде бы было много энтузиазма: интересно посмотреть. Единственный минус, когда люди должны отдыхать, они почему-то опять должны играть. Период отпусков. Получается, что их заняли этим клубным чемпионатом мира. Они там еще с ума сходят. Отсюда, наверное, падает интерес. Первые два-три дня смотрел. Потом не стал смотреть, потому что было неинтересно. Весь европейский футбольный мир готовится к предсезонке, а там люди играют. Не понимаю, зачем это нужно было. Многие команды, которые доходят до полуфиналов и финалов еврокубков, имеют по сто игр», — сказал Мостовой «СЭ».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.