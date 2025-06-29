Футбол
29 июня, 11:11

Дуэ: «Интер Майами» — команда с большим опытом, они доставят нам проблемы»

Сергей Ярошенко

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ прокомментировал предстоящий матч против «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Интер Майами» — команда с большим количеством достоинств, большим опытом, потому что у них много отличных игроков. Поэтому мы знаем, что они доставят нам проблемы. Наша цель — играть в свой футбол, продолжать выступать так, как мы делали это на протяжении всего сезона, и побеждать. Это стадия плей-офф, поэтому, очевидно, мы не можем позволить себе совершить ни одной ошибки. С самого начала матча мы должны быть сосредоточены, должны выкладываться на 100 процентов и ехать туда за победой. Это клубный чемпионат мира, здесь собраны лучшие команды мира», — приводит слова Дуэ пресс-служба ФИФА.

Матч между командами пройдет 29 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

  • serkonol

    что дуэ несёт или уже на договорняк согласились?

    29.06.2025

  • zg

    Именно так!)

    29.06.2025

  • Иванова Кира

    Однозначно, Интер Майами как провинциальный театр, пригласивший на гастроли двух-трёх звёдных артистов, для интереса зрителей и успешных гастролей)) Главное зрителям это интересно и они готовы платить за это деньги, что правильно. Тот же Наср из этой же серии. Публика готова видеть своих кумиров и по большому счёту им нужно шоу главных героев, а не массовки. Защита же Майами даже не уровня РПЛ, а крепких середняков пердива, разумеется они там бьются, но никакие Лео с Луисом, не могут постоянно выручать, если те организуют "привозы", ПСЖ же сбалансирована во всех линиях, от вратаря и до нападения, не зря они обладатели ЛЧ. Ну и кому то же интересны и матчи команд РПЛ с командами медиалиги, люди ждут чудес, и иногда они случаются)):joy::rofl:

    29.06.2025

  • zg

    Это команда ветеранов с проходным двором в обороне,если ваньку валять не будите,должны их выносить круче чем Атлетов!)

    29.06.2025

