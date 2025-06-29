Дуэ: «Интер Майами» — команда с большим опытом, они доставят нам проблемы»

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ прокомментировал предстоящий матч против «Интер Майами» в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Интер Майами» — команда с большим количеством достоинств, большим опытом, потому что у них много отличных игроков. Поэтому мы знаем, что они доставят нам проблемы. Наша цель — играть в свой футбол, продолжать выступать так, как мы делали это на протяжении всего сезона, и побеждать. Это стадия плей-офф, поэтому, очевидно, мы не можем позволить себе совершить ни одной ошибки. С самого начала матча мы должны быть сосредоточены, должны выкладываться на 100 процентов и ехать туда за победой. Это клубный чемпионат мира, здесь собраны лучшие команды мира», — приводит слова Дуэ пресс-служба ФИФА.

Матч между командами пройдет 29 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.