Мостовой: «Думаю, «Интер Майами» будет иметь свои козыри против «ПСЖ»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о предстоящем матче 1/8 финала клубного чемпионата мира между «ПСЖ» и «Интер Майами».

«Если «Интер Майами» пройдет «ПСЖ», нельзя будет говорить о том, что футбол Северной Америки наравне с европейским. Ни в коем случае. Во-первых, в «Интер Майами» ни одного американца, по-моему. (смеется.) Конечно, эту игру хотелось бы посмотреть. Думаю, американцы будут иметь свои козыри против «ПСЖ». Но что касается уровня, нет. Тогда как говорить про финал Лиги чемпионов. «Интер» тогда вообще плохая команда, раз проиграла 0:5? Мы, кто прожил футбольную жизнь, никогда не обсуждаем в таком стиле», — сказал Мостовой «СЭ».

Клубный чемпионат мира проходит в США с 14 июня по 13 июля.