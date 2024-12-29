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Широков: «Слуцкий профукал чемпионат, уже вроде бы выигранный»

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Экс-футболист сборной России Роман Широков в интервью «РБ Спорт» поделился мнением о работе Леонида Слуцкого («Шанхай Шэньхуа») и Станислава Черчесова (сборная Казахстана).

— Как вы следите за двумя нашими тренерами за границей — Станиславом Черчесовым в Казахстане и Леонидом Слуцким в Китае?

— Слежу только по прессе. У одного не складывается пока, второй профукал в конце чемпионат, уже вроде бы выигранный.

— Слушайте, второе место тоже неплохо. И с его слов, он звезда в Китае.

— Для него это самое главное. Важнее быть суперзвездой, чем добиваться результата. Поэтому, наверное, все и удалось.

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года. В сезоне-2024 под руководством 53-летнего россиянина клуб стал серебряным призером китайской суперлиги, а также выиграла Суперкубок страны.

Источник: РБ Спорт
Роман Широков
Леонид Слуцкий
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