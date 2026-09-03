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Сорокин — об игре в Китае: «Кое-какие ругательства знаю — научил капитан команды Вэй»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин в интервью «СЭ» рассказал об изучении китайского языка.

А по уровню футбола: с чем сравнить китайский чемпионат?

— Он довольно разный: команда из нижней части таблицы совсем не обязательно будет играть от обороны — футбол здесь достаточно открытый, много движения. Летом интенсивность немного падает — очень жарко, влажно и душно, это видно даже по показателям пробега после матчей. У нас в Чэнду доходило до 38-39 градусов, июль — самый тяжелый месяц.

А в более влажных еще тяжелее?

— Да, в Чэнду суше, а вот в Шанхае, Ханчжоу, Шэньчжэне — рядом море, и там влажность сумасшедшая.

— Легионеры учат китайский или помогают друг другу с языком, как это бывает в России?

— Учителя я не брал, знаю бытовые фразы: «привет», «как дела», «вода», «холодная», «спасибо». Кое-какие ругательства тоже знаю — научил капитан команды Вэй: в шутку меняемся друг с другом словами на русском и китайском. У нас очень теплый и дружный коллектив — многие сложные матчи мы вытаскивали именно за счет командного духа.

Егор Сорокин.«В Казахстане такое было, когда приехал «Реал», а здесь — каждую игру!» Сорокин — о Китае, Слуцком и Мбаппе

30-летний защитник перешел в «Чэнду Жунчэн» из «Кайрата» в феврале 2026 года.

Полное интервью Сорокина читайте на сайте «СЭ».

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Егор Сорокин
Футбол
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