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Вилли Орбан: «Выглядели лучше «Зенита» и забили два очень красивых гола»

08:45
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Защитник «Лейпцига» Вилли Орбан прокомментировал победу над «Зенитом» в матче группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

— Матч выдался сложным, — приводит слова Орбана официальный сайт «Лейпцига». — Но, считаю, что мы выглядели лучше и забили два очень красивых гола. После перерыва вышли на поле с большей уверенностью в своих силах, и это принесло свои плоды.

Я провел 150-й матч за «Лейпциг» — для меня это важное событие. Удивительно, как быстро удалось достичь этой отметки. И я горжусь, что выступаю за такой клуб.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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