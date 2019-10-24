Вилли Орбан: «Выглядели лучше «Зенита» и забили два очень красивых гола»
08:45
Защитник «Лейпцига» Вилли Орбан прокомментировал победу над «Зенитом» в матче группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
— Матч выдался сложным, — приводит слова Орбана официальный сайт «Лейпцига». — Но, считаю, что мы выглядели лучше и забили два очень красивых гола. После перерыва вышли на поле с большей уверенностью в своих силах, и это принесло свои плоды.
Я провел 150-й матч за «Лейпциг» — для меня это важное событие. Удивительно, как быстро удалось достичь этой отметки. И я горжусь, что выступаю за такой клуб.
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