Вилли Орбан: «Выглядели лучше «Зенита» и забили два очень красивых гола»

Защитник «Лейпцига» Вилли Орбан прокомментировал победу над «Зенитом» в матче группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

— Матч выдался сложным, — приводит слова Орбана официальный сайт «Лейпцига». — Но, считаю, что мы выглядели лучше и забили два очень красивых гола. После перерыва вышли на поле с большей уверенностью в своих силах, и это принесло свои плоды.

Я провел 150-й матч за «Лейпциг» — для меня это важное событие. Удивительно, как быстро удалось достичь этой отметки. И я горжусь, что выступаю за такой клуб.

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