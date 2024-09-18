Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:35

Ван Дейк назвал невероятной игру «Ливерпуля» в матче с «Миланом»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от победного матча против «Милана» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась со счетом 3:1 в пользу английской команды.

«Я очень горжусь тем, что стою здесь с 50 проведенными матчами за плечами. То, как мы играли, было невероятно. Новый тренер пришел со своими идеями. Произошли небольшие, едва заметные изменения во владении мячом и позиционировании. В целом ничего серьезного. Мы прекрасно провели время под руководством Юргена Клоппа и, надеюсь, то же самое будет под руководством Арне Слота», — приводит пресс-служба УЕФА слова ван Дейка.

После этой игры «Ливерпуль» с 3 очками занимает промежуточное третье место в турнирной таблице. Следующий матч в Лиге чемпионов команда проведет на своем поле против итальянской «Болоньи». Встреча пройдет 2 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Вирджил ван Дейк
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Милан
Читайте также
Соболева освистали в дебютном домашнем матче за «Зенит»
В Индонезии футболист нокаутировал судью за назначение пенальти
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Популярное видео
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Майкл Олисе повторил достижение Анри в Лиге чемпионов
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Эндрик вошел в историю «Реала», «Бавария» забила Загребу девять мячей, «Юве» мощно вернулся в ЛЧ
«Бавария» — первая команда, забившая девять голов в матче Лиги чемпионов
Анчелотти: «Невозможно доминировать все 90 минут. Но «Реал» выиграл, и все хорошо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости