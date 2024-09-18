Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:39

Кейн стал самым результативным английским игроком в истории Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Харри Кейн.
Фото Reuters

Нападающий «Баварии» Харри Кейн оформил покер в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (9:2).

Кейн побил рекорд экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни (30) по количеству голов в ЛЧ/Кубке европейских чемпионов среди английских футболистов. На счету 31-летнего футболиста теперь 33 мяча. Третье место занимает Рахим Стерлинг, у которого 27 голов в ЛЧ.

Также Кейн стал первым футболистом в истории, который забил три гола с пенальти в матче Лиги чемпионов.

В следующем матче Лиги чемпионов 2 октября «Бавария» сыграет против «Астон Виллы», а «Динамо» в этот же день встретится с «Монако».

Гарри Кейн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
Читайте также
Соболева освистали в дебютном домашнем матче за «Зенит»
В Индонезии футболист нокаутировал судью за назначение пенальти
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Популярное видео
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Майкл Олисе повторил достижение Анри в Лиге чемпионов
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Эндрик вошел в историю «Реала», «Бавария» забила Загребу девять мячей, «Юве» мощно вернулся в ЛЧ
«Бавария» — первая команда, забившая девять голов в матче Лиги чемпионов
Анчелотти: «Невозможно доминировать все 90 минут. Но «Реал» выиграл, и все хорошо»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости