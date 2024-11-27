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Сегодня, 04:16

Тренер «Спортинга» назвал причины крупного поражения от «Арсенала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жоау Перейра.
Фото Reuters

Главный тренер «Спортинга» Жоау Перейра прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:5) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Мы не очень хорошо начали игру, пропустили быстрый гол, который повлиял на команду. Ребята поникли после трех пропущенных голов в первом тайме. Мы перестроились после перерыва, быстро сократили отставание, но затем пропустили четвертый гол с пенальти, и все стало сложнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Перейру.

«Арсенал» набрал 10 очков и поднялся на 7-е место в таблице, обойдя «Спортинг», который с 10 очками теперь на 8-й строчке.

Эрлин Холанн после ничьей с &laquo;Фейеноордом&raquo;. «Ман Сити» упустил перевес в три гола, «Спортинг» без Аморима разгромлен «Арсеналом», «Барса» — самая результативная в ЛЧ
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Спортинг (Лиссабон)
Жоау Перейра
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