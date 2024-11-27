Приске — о ничьей с «Манчестер Сити»: «Отличный результат для «Фейеноорда», большой успех»

Главный тренер «Фейеноорда» Бриан Приске прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (3:3) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Отличный результат для нас, большой успех, вне всяких сомнений. «Сити» доминировал при счете 3:0. Я считаю эту команду лучшей в мире. У «Сити» топовые игроки, команда показывает очень красивую и результативную игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Приске.

«Манчестер Сити» с 8 очками занимает 15-е место в таблице Лиги чемпионов. «Фейеноорд» (7 очков) идет 20-м.