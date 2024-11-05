«Селтик» и «Лейпциг» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке. Платформа также запускает перекличку вечерних матчей в формате мультикаста — все встречи в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. С ключевыми событиями матча «Селтик» — «Лейпциг» также можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«Селтик» стартовал в общем этапе Лиги чемпионов с победы над «Слованом», а затем уступил «Боруссии» и сыграл вничью с «Аталантой». «Лейпциг» потерпел три поражения — от «Атлетико», «Ювентуса» и «Ливерпуля».