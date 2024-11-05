«Ливерпуль» примет «Байер» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 5 ноября. Матч на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) начнется — в 23.00 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт», контент которой доступен по подписке. Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов (все игры в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Ливерпуль» — «Байер» можно также отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В 3-м туре общего этапа «Ливерпуль» обыграл «РБ Лейпциг» (1:0, на выезде), а «Байер» сыграл вничью с «Брестом» (1:1, на выезде).