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Рульи повторил «достижение» Кариуса в 2018 году

Читать «СЭ» в
Херонимо Рульи.
Фото AFP

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:2) вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи совершил больше всего ошибок, которые привели к голам среди всех игроков турнира в сезоне-2021/22 — 3.

Как сообщает Opta, аргентинец — первый вратарь после немца Лориса Кариуса в 2018 году, который совершил две ошибки, приведшие к голам в одном матче Лиги чемпионов навылет.

Вратарь «Ливерпуля» Кариус совершил две ошибки в финале Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 против «Реала» (1:3).

По итогам двух матчей полуфинала «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» с общим счетом 5:2.

Таким образом, мерсисайдцы стали первыми финалистами Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Лига чемпионов. 1/2 финала
03 мая, 22:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
2:3
Ливерпуль
Голы
Диа, 3 (1:0), Коклен, 41 (2:0), Фабинью, 62 (2:1), Диас, 67 (2:2), Мане, 74 (2:3)
Вильярреал
Рульи Альбиоль (Орье, 79) Пау Торрес Фойт Эступиньян (Тригерос, 79) Парехо Капуэ Ло Сельсо Коклен (Педраса, 68) Морено (Чуквуэзе, 68) Диа (Пако Алькасер, 79)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон (Цимикас, 79) Александр-Арнолд Фабинью (Милнер, 84) Тиагу Алькантара (Хендерсон, 79) Кейта (Джонс, 79) Мане Салах Диогу Жота (Диас, 46)
Предупреждения
Капуэ 63’, Ло Сельсо 81’, Пау Торрес 85’  -  Александр-Арнолд 77’
Удаления
Капуэ 86’ (вторая ж.к)
Судьи
Маккели (Голландия)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
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