Рульи повторил «достижение» Кариуса в 2018 году

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:2) вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи совершил больше всего ошибок, которые привели к голам среди всех игроков турнира в сезоне-2021/22 — 3.

Как сообщает Opta, аргентинец — первый вратарь после немца Лориса Кариуса в 2018 году, который совершил две ошибки, приведшие к голам в одном матче Лиги чемпионов навылет.

Вратарь «Ливерпуля» Кариус совершил две ошибки в финале Лиги чемпионов в сезоне-2017/18 против «Реала» (1:3).

По итогам двух матчей полуфинала «Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» с общим счетом 5:2.

Таким образом, мерсисайдцы стали первыми финалистами Лиги чемпионов сезона-2021/22.